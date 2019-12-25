Пять старых зданий Петербурга могут сдать в аренду по программе "Рубль за метр"

Дачу Кречева и бывшую казарму в Стрельне хотят передать частным владельцам.

Власти Петербурга включили 5 исторических зданий в пригородах в программу приватизации. Соответствующее решение приняли 12 октября. Смольный рассчитывает найти для объектов новых владельцев, в том числе с помощью программы льготной аренды "Рубль за метр".

В Красном Селе инвестора ищут для деревянного жилого дома Товарищества писчебумажной фабрики наследников К. П. Печаткина на Фабричном поселке, 5А. Здание площадью 854 кв. м построили в 1904–1905 годах. Оно расположено рядом с Безымянным озером и было расселено в начале 2010-х годов. В мае на торги уже выставляли два других деревянных здания из этого исторического квартала.

Еще один объект в Красном Селе — павильон минеральных вод Верландера на проспекте Двадцать Пятого Октября, 15, напротив Дудергофского озера. Деревянное здание с резными элементами предположительно возвели между 1881 и 1896 годами. Имя архитектора неизвестно. В советское время в павильоне размещался один из корпусов Красносельского завода пластмасс. Попытка продать объект год назад не привлекла покупателей.

В Стрельне планируют найти нового владельца для бывшей казармы лейб-гвардейского Стрелкового артиллерийского дивизиона на Санкт-Петербургском шоссе, 84А. Краснокирпичное здание построили на рубеже XIX–XX веков. Сейчас оно заброшено, окна повреждены, консервация не проведена. Предыдущие попытки передать объект в льготную аренду предпринимались весной 2026 года и в марте 2024-го, однако желающих не нашлось.

В Ломоносове в программу включили нежилое здание на Краснофлотском шоссе, 3А площадью почти 3,5 тыс. кв. м. Оно не имеет статуса памятника, но, судя по внешним признакам, было построено до революции.

Пятый объект — дача Кречева на улице Григорьева, 18/6 в Сестрорецке. Деревянное здание в стиле модерн с башенкой построили в 1906–1909 годах. Дача медицинского специалиста Ивана Кречева получила статус регионального памятника около 10 лет назад. По сведениям на лето 2026 года, здание имело признаки консервации, однако данные о его состоянии остаются противоречивыми. Сообщалось также о случаях проникновения внутрь посторонних.

Включение зданий в программу приватизации должно помочь найти собственников, готовых заняться их дальнейшим использованием и сохранением.

Фото: пресс-служба Смольного.