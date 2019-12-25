В Петербурге могут в 10 раз увеличить штрафы за неоплаченную парковку

В ЗакСе Петербурга одобрили повышение штрафов за неоплату парковки.

Комиссия по вопросам транспорта и транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрила законопроект об увеличении штрафов за неоплаченную парковку. Согласно инициативе, взыскание для физических лиц вырастет с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что изменения призваны предупредить административные правонарушения. Дополнительных расходов из городского бюджета принятие закона не потребует.

В Комитете по транспорту необходимость пересмотра штрафов объяснили тем, что их размер не менялся с момента запуска системы платных парковок в Петербурге в 2015 году. После индексации парковочных тарифов 15 октября прошлого года длительная стоянка стала для водителей экономически выгоднее при оплате штрафа, чем при внесении платы за парковочное место.

Глава транспортной комиссии ЗакСа Алексей Цивилев напомнил, что вопрос об увеличении взысканий поднимали еще во время обсуждения повышения тарифов, однако тогда депутаты не поддержали предложение. По его словам, сейчас у автомобилистов есть возможность в течение суток исправить ошибку при оплате парковки.

Цивилев также заявил о готовности рассмотреть инициативы бизнеса по расширению зоны платной парковки и введению досудебного порядка обжалования штрафов для юридических лиц. Для обсуждения этих вопросов планируют создать специальную рабочую группу.

Платная парковка действует в четырех районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.

За первое полугодие текущего года доходы от платных парковочных пространств составили 3,7 млрд рублей. По данным Центра управления парковками, за аналогичный период прошлого года город получил 3,9 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV