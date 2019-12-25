Власти Петербурга одобрили изменения бюджета с расходами на 1,58 трлн рублей

Расходы бюджета Петербурга вырастут на 104,8 млрд рублей по сравнению с 2025 годом.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило поправки в городской бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

После корректировки доходы бюджета достигнут 1 трлн 472 млрд рублей. Это на 4,3 %, или 61 млрд рублей, больше показателя 2025 года. Объем безвозмездных поступлений увеличили на 9,8 млрд рублей.

Расходы города вырастут до 1 трлн 580 млрд рублей. По сравнению с 2025 годом сумма увеличится на 7,1 %, или 104,8 млрд рублей.

По словам Корабельникова, благодаря взаимодействию с федеральными властями Петербург дополнительно получил 1,9 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей направят на здравоохранение, еще 400 млн рублей — на подготовку и проведение чемпионата "Профессионалы" для школьников и студентов системы среднего профессионального образования.

Губернатор Александр Беглов заявил, что город сохранит ранее утвержденные бюджетные приоритеты и продолжит выполнять социальные обязательства. Более 6 млрд рублей предусмотрено на поддержку участников специальной военной операции и их семей, почти 5 млрд рублей — на заработную плату работников бюджетной сферы. Средства также направят на обеспечение льготными лекарствами.

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