Удивил: Пригожин рассказал, в чём секрет популярности Бузовой

Известный продюсер неожиданно осыпал комплиментами творчество Ольги Бузовой.

Иосиф Пригожин высоко оценивает уровень творчества Ольги Бузовой и считает ее популярность заслуженной. Об этом музыкальный продюсер и муж певицы Валерии заявил в интервью Woman.ru. Иосиф Пригожин раскритиковал радиостанции, которые отказываются брать песни экс-звезды "Дома-2" из-за страха за свою репутацию.

"У Оли абсолютно коммерческий материал, со своими песнями она попадает в десяточку. Многие радиостанции совершают большую глупость, что не ставят ее песни. Им кажется, что не играя Бузову, они выглядят лучше, но на деле они играют материал гораздо хуже, чем песни Оли", — приводит слова Пригожина Woman.ru.

Кроме того, Иосиф Пригожин назвал творчество Ольги Бузовой "честным и искреннем", а также похвалил певицу за готовность к экспериментам. В социальных сетях многие удивились этим словам продюсера, а кто-то даже назвал его отзыв рекламным и проплаченным. Однако никаких доказательств этих предположений у критиков Бузовой и Пригожина нет.

Видео: Instagram, Ольга Бузова