Бузова шокировала фанатов вульгарными фото из бани

Девушка вновь продемонстрировала своим почитателям идеальную фигуру и отсутствие вкуса.

Недавно Ольга Бузова поделилась с поклонниками новой порцией откровенных фото. Фанаты в очередной раз раскритиковали образ певицы.

Дело в том, что два дня назад девушка опубликовала снимок, на котором она в абсолютно безвкусном, по мнению поклонников, наряде позирует в одной из комнат деревянного дома. Подписчики Бузовой даже решили, что строение, в большей степени, напоминает баню, куда девушка заявилась в чулках и сапогах. Впрочем, данный пост все равно оценили свыше 220 тысяч человек.

Спустя пару дней Бузова, судя по всему, решила исправить положение и поделилась с фанатами снимком из настоящей бани, на котором девушка предстала в откровенном купальнике. Прокомментировала Ольга данное фото таким образом: " Нас ждёт здоровый и полезный вечер. Приехали к нашим друзьям. Лучшая баня в Сочи".

Фанаты в восторге от фигуры Бузовой. Они то и дело пишут, насколько девушка красива.

Ранее мы сообщали, что Бузова порвала джинсы на попе и сняла это на видео.

Фото и видео: инстаграм Ольги Бузовой