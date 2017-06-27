Странное видео из Выборга: одинокий налетчик украл из секс-шопа два фаллоимитатора

В Ленобласти неизвестный мужчина ограбил магазин для взрослых. Сначала он попытался забрать деньги из кассы, однако план провалился. Ему удалось вынести лишь интим-игрушками.

В минувшее воскресенье, 25 июня, в Ленобласти одинокий налетчик ворвался в секс-шоп и попытался вынести кассу, однако его план провалился. Злоумышленник ограбил магазин для взрослых на два фаллоимитатора. Инцидент произошел в Выборге около половины шестого вечера. Момент разбоя попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как неизвестный мужчина заходит в секс-шоп и требует у продавца деньги. Однако женщина быстро реагирует на сложившуюся ситуацию и нажимает тревожную кнопку, после чего налетчик начинает злиться и яростно бьет витрины. Затем хватает презервативы и два фаллоимитатора, после чего спешно удаляется.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По словам кассира, у налетчика большой нос, карие глаза и худые скулы.

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Видео: youtube, Мария Пашкова