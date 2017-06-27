Фото Лены Летучей появилось на унитазах

Несколько дней назад Лена Летучая призналась своим поклонникам, что ее фотографии украшают унитазы предприятия Santek. Однако такое положение дел телеведущую не устраивает, поэтому она объявила войну данной фирме.
Дело в том, что представители компании по производству сантехники использовали снимки Летучей без ведома девушки, что, по мнению телеведущей, является незаконным. Если потребуется звезда готова пойти в суд.
Впрочем, пока Летучая просит поддержки и помощи у своих фанатов, предлагая им взамен продукцию из собственного магазина.
Кстати, за сутки видеообращение телеведущей посмотрели свыше 130 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось провокационное видео: двойник Памелы Андерсон разделась догола на глазах у миллионов зрителей.
Видео: инстаграм Елена Летучая