Провокационное видео: двойник Памелы Андерсон разделась догола на глазах у миллионов зрителей

Горячая блондинка неожиданно продемонстрировала свои аппетитные формы в эфире развлекательного шоу "Ninja Warrior". Не постеснявшись зрителей, дамочка сняла с себя красный купальник.

Недавно в эфире одного из шоу произошел казус: двойник Памелы Андерсон разделась догола перед многомиллионной аудиторией. Судя по всему, данный инцидент случился на программе "Ninja Warrior". Надо сказать, что видео со скандальной выходной за несколько дней посмотрели десятки тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как горячая блондинка в красном купальнике, внешне очень похожая на Памелу Андерсон, сначала дотрагивается ногой до воды, а потом резко срывает с себя одежду, оголяясь перед зрителями.

Данный поступок шокировал и ведущих, и аудиторию. В результате дамочке пришлось покинуть сцену под руку с охранниками.

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Видео: youtube, Zap Télé / One piece