Появилось видео с Октябрьской набережной, где горит жилой комплекс

Очевидцы сняли на видео горящий строящийся дом на Октябрьской набережной.

Огонь охватил одно из зданий жилого комплекса "Юность". Как сообщают очевидцы, пожар разгорелся из-за сварочных работ. По их словам, огонь перебросился на мусор, который и начал полыхать.

На видео заметно, что огонь горит на достаточно большом пространстве. Возгорание образовалось между забором и строящимся домом.

На место приехали сотрудники пожарной охраны. Информации о пострадавших или погибших нет.

Минувшей ночью на Маршала Блюхера выгорели две иномарки. О возгорании сообщили около двух часов ночи. Спасатели справились с огнем за час. Инцидент произошел около дома 25 на Маршала Блюхера. Полыхающие автомобили сняли на видео.

Видео: Youtube / Мегаполис