Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 8:41
0
Moulin_
1
Код вставки плеера

Видео: ночью на Маршала Блюхера выгорели две иномарки

0
 
 

Пожар в Калининском районе ликвидировали в третьем часу ночи

 В ночь на вторник в Калининском районе Петербурга горели два припаркованных автомобиля, местные жители опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. Со своей стороны в региональном управлении МЧС прокомментировали, что сообщение о возгорании поступило в 1.46 ночи.

Прибывшие на место происшествия – по адресу проспект Маршала Блюхера, дом 25 – тушили два автомобиля, "Ниссан" и "Джили Вижен". Как сообщает пресс-служба городского Управления МЧС, в  автомобиле "Хёндай" обгорел отсек двигателя, в припаркованном рядом автомобиле "Джили Вижен" оплавились задние части кузова.

Справиться с пожаром спасателям удалось к 2.15 ночи. Сведений о пострадавших не поступало. Как сообщается, тушили пламя силами двух единиц техники и восьми спасателей.

Видео: instagram

Теги: автомобильный пожар , блюхера , петербург , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5