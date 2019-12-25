На Партизана Германа мужчина забросал машины мусором, а затем поджег одну из них

Он разбил заднее стекло иномарки, бросил в салон бутылку с неустановленной жидкостью и совершил поджог.

В ночь на 26 ноября в Красносельском районе Петербурга был совершен поджог автомобиля марки Chevrolet. Подозреваемым по делу выступает 34-летний неработающий мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что около 3 часов ночи петербуржец начал выбрасывать из окна своей квартиры на четвертом этаже дома №28/2 на улице Партизана Германа различные вещи. Затем он вышел на улицу, разбил заднее стекло Chevrolet, бросил в салон автомобиля бутылку с неустановленной жидкостью и совершил поджог. Машину потушил сам владелец.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали поджигателя. Сумма ущерба устанавливается. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Ранее задержанный был судим за нарушение ПДД и грабеж.

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