МЧС опубликовало видео подъема фрагментов разбившегося Ту-154

На видео попала поисковая операция, а также извлечение фрагментов самолета или вещей пострадавших со дни моря. также опознано первое тело погибшего в результате катастрофы.

В Черном море идет поисковая операция. Сотрудники МЧС и других ведомств работают на месте падения самолета министерства обороны. С помощью гидролокаторов бокового обзора на дне ищут фрагменты корпуса и вещи погибших. Из воды уже подняли несколько частей судна. В том числе элемент механизма управления самолетом.

Специальные приборы помогают спасателям изучать рельеф дна, а также видеть предметы в тоще воды и на дне. Пока один эксперт следит за данными локатора, другие визуально осматривают поверхность воды. Так обнаруживают части самолета и вещи, которые не утонули.

МЧС опубликовало оперативное видео. На нем спасатели при помощи троса достают из воды фрагменты самолета. Погода благоволит поисковой операции. Море спокойное, нет сильного ветра.

ТАСС сообщает также, что в Москве опознали первую жертву авиакатастрофы. В морге дежурят бригады медиков и психологов.

Ранее появилась информация, что водолазы нашли сильно поврежденный фюзеляж Ту-154 и нескольких погибших. Однако, позже оказалось, что это лишь крупные части корпуса. Между тем расследование дела продолжается. ФСБ проверяет четыре основные версии крушения Ту-154 над Черным морем.