ФСБ проверяет четыре основные версии крушения Ту-154 над Черным морем

На данный момент теракт не рассматривается в качестве основной версии авикатастрофы в Сочи. Признаков этой версии пока нет.

В ФСБ назвали четыре основные версии в деле о крушении самолета Министерства обороны РФ над Черным морем. Ни одна из них не связана с возможным терактом. Ту-154 мог рухнуть из-за попадания в двигатель постороннего предмета. Также авария могла произойти из-за некачественного топлива, которое привело к потере мощности или полному отказу работы двигателей. Одной из версий является ошибка пилотирования. Кроме того, возможна техническая неисправность судна.

В ФСБ уточняют, что признаков возможной террористической атаки или диверсии на борту самолета нет. Пока подтверждающих это фактов не получено.

Также служителям закона удалось найти очевидцев крушения. Изучается запись с видеорегистратора. Следственная группа работает с уликами и свидетелями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что версия теракта не является самой вероятной в расследовании.

Ранее мы сообщали, что водолазы обнаружили в Черном море новую группу обломков Ту-154. А также видео вспышки в небе не имеет отношения к крушению Ту-154 в Черном море.

Видео: МЧС РФ