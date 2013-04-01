Водолазы нашли сильно поврежденный фюзеляж Ту-154 и нескольких погибших

Часть корпуса нашли в полутора километрах от берега. Прорабатываются способы поднятия фюзеляжа со дна.

Поисковая операция в Черном море в месте крушения самолета Министерства обороны. В 1,7 километра от берега водолазы наткнулись на фюзеляж разбившегося Ту-154. Фрагмент корпуса оказался на глубине 27 метров. Сейчас эксперты решают, как обломок самолета будут поднимать на поверхность.

Осведомленный источник сообщает "Интерфаксу", что фюзеляж сильно поврежден. Также его обнаружение позволяет локализовать зону поиска. Над этим местом установили буй с радиопередатчиком.

РИА Новости же сообщает, что в районе поисков нашли несколько тел погибших в спасательных жилетах.

Ранее стало известно, что ФСБ проверяет четыре основные версии крушения Ту-154 над Черным морем. Возможными причинами авиакатастрофы являются некачественное топливо, попадание предмета в двигатель, ошибка пилотирования или неисправность самого судна. При этом версия теракта не рассматривается как основная, так как нет необходимых доказательств.