Неуравновешенный житель Тихвина зарезал собутыльника из-за женщины

В Ленобласти пьяные посиделки закончились смертью.

На днях, 1 февраля, в одной из квартир в Тихвинском районе вспыхнул скандал между двумя пьяными мужчинами. В результате один участник конфликта зарезал второго. Инцидент произошел в доме №46 на Машиностроителей.

Предположительно, 43-летний погибший выпивал в компании со своими знакомыми. В какой-то момент между мужчиной и его собутыльником началась ссора, вероятно, из-за дамы, которая также отдыхала вместе с ними. Решить проблему мирным путем не удалось. Один из мужчин схватил нож и ударил им в шею другого. Потерпевший получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте.

Сообщение о бездыханном теле в квартире в полицию поступило 2 февраля около 16:00 от сотрудников скорой помощи. В данный момент следователи устанавливают детали трагедии. Уже проведен осмотр места преступления, изъят ряд улик и назначен ряд судмедэкспертиз.

Ранее мы сообщали, что неизвестный зарезал продавца круглосуточного магазина в Купчино.