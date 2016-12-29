Неизвестный зарезал продавца круглосуточного магазина в Купчино

Злоумышленник напал на работника "Продуктов" с ножом. Продавца госпитализировали с тяжелейшими ранениями.

Накануне ночью, 23 января, неизвестный с ножом напал на сотрудника круглосуточного магазина "Продукты" в Купчино. Злоумышленник нанес продавцу множественные колото-резанные раны в область груди и живота. Инцидент произошел около двух часов ночи во Фрунзенском районе на Купчинской, 8. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли больницу. Медики диагностировали множественные ножевые ранения и травматический шок. Сейчас 22-летний гражданин Киргизии находится под присмотром врачей, пока он не может рассказать о случившемся.

В полицию с заявлением обратились сотрудники медучреждения. Они сообщили, что в районе 02:30 к ним привезли раненного мужчину. Правоохранители начали проверку, в ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мы сообщали, что разгневанная женщина пырнула ножом своего сына и его любовницу в Невском районе.