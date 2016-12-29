Разгневанная женщина пырнула ножом своего сына и его любовницу в Невском районе

Мужчина и его пассия чем-то не угодили пожилой женщине. Семейный скандал закончился уголовным делом и больницей.

Накануне ночью, 18 января, около 00.30 в доме на Шлиссельбургском пр., 12 разгорелся конфликт. Очевидцы происшествия сообщили о буйных соседях в полицию, поскольку из квартиры доносились крики и звуки борьбы. Сотрудники Росгвардии прибыли незамедлительно. В квартире они обнаружили 64-летнюю женщину и раненых людей. Об этом сообщает Петербургский дневник со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как оказалось, пенсионерка сильно повздорила со своим сыном и его любовницей. В результате пожилая женщина схватила нож и набросилась на парочку. Она ранила в живот сначала 43-летнего сына, а потом и его 36-летнюю сожительницу.

Разгневанную дамочку доставили в полицию, а потерпевших госпитализировали в Александровскую больницу. В данный момент они находятся в тяжелом состоянии. В отношении пенсионерки заведено уголовное дело. Изъят ряд улик, в том числе и нож. В данный момент выясняют детали случившегося. Что подтолкнуло женщину к такому поступку, предстоит выяснить следователям.

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