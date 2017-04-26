Полтавченко заявил, что компетентные органы определят полную стоимость "Зенит-Арены"

Во время отчета перед Законодательным собранием Северной столицы губернатор Георгий Полтавченко заметил, что в прошлом году в Петербурге завершили дело государственной важности. Он имел ввиду строительство стадиона "Санкт-Петербург-Арена".
На вопрос депутатов, сколько бюджетных средств будет в итоге затрачено на возведение и благоустройство спортивной арены, Полтавченко сказал, что конкретные цифры будут названы после того, как компетентные органы спокойно разберутся во всем.
Также губернатор упомянул о другом масштабном проекте, законченном в 2016 году – Западный скоростной диаметр. Полтавченко уверен, что при запуске ЗСД сбылась давняя мечта петербуржцев соединить юг и север города. Он напомнил, что подготовка документов для стройки велась аж с 1994 года при непосредственном участии Владимира Путина.
Ранее Piter.tv сообщал, что губернатор Петербурга начал ежегодный отчет перед ЗакСом. Первой темой доклада стал экономический рост.