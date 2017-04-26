Полтавченко заявил, что компетентные органы определят полную стоимость "Зенит-Арены"

Губернатор Петербурга во время отчета перед ЗакСом заявил, что установлением полной стоимости стадиона на Крестовском острове занимаются компетентные органы.

Во время отчета перед Законодательным собранием Северной столицы губернатор Георгий Полтавченко заметил, что в прошлом году в Петербурге завершили дело государственной важности. Он имел ввиду строительство стадиона "Санкт-Петербург-Арена".

На вопрос депутатов, сколько бюджетных средств будет в итоге затрачено на возведение и благоустройство спортивной арены, Полтавченко сказал, что конкретные цифры будут названы после того, как компетентные органы спокойно разберутся во всем.

Также губернатор упомянул о другом масштабном проекте, законченном в 2016 году – Западный скоростной диаметр. Полтавченко уверен, что при запуске ЗСД сбылась давняя мечта петербуржцев соединить юг и север города. Он напомнил, что подготовка документов для стройки велась аж с 1994 года при непосредственном участии Владимира Путина.

Ранее Piter.tv сообщал, что губернатор Петербурга начал ежегодный отчет перед ЗакСом. Первой темой доклада стал экономический рост.