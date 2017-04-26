Губернатор Петербурга начал ежегодный отчет перед ЗакСом

Георгий Полтавченко начал свой ежегодный отчет перед Законодательным собранием Петербурга. Первые тезисы губернатора касаются экономического роста.

В среду, 26 апреля, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко проводит ежегодный отчет перед Законодательным собранием города. Прямо сейчас он уже начал свой доклад. Начать глава Северной столицы решил с экономического роста.

Полтавченко отмечает, что в Петербурге был рост валового регионального продукта даже в кризисные годы. Когда в 2015 году общероссийский ВВП потерял 3,7% в 2015 году, в Севернйо столице местный показатель вырос на 1,4%. В 2016 году (а именно о проделанной работе за этот период отчитывается губернатор) сохранилась примерно такая же положительная динамика.

Кроме того, по словам Полтавченко, в Петербурге за год приросло промышленное производство. Также наметилась положительная динамика в снижении безработицы и преодолении административных барьеров.