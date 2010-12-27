На полигоне "Новоселки" прекратят прием отходов до конца года

Губернатор Петербурга заявил, что полигон "Новоселки" прекратит принимать непереработанные твердые коммунальные отходы до конца этого года.

Во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что полигон "Новоселки" перестанет принимать прием непереработанных твердых коммунальных отходов. Причем это произойдет уже до конца этого года.

Скопившиеся на севере Петербурга отходы отправят в Ленобласть. Территорию под объекты выберут вместе с властями региона.

Но на полигоне "Новоселки" продолжат утилизировать переработанные отходы, которые пригодны для рекультивации.

Всего за прошлый год удалось избавиться от 736 несанкционированных свалок в городе, а вместе с областью – 3,5 тысячи.

Ранее мы сообщали, что губернатор Петербурга начал ежегодный отчет перед ЗакСом. Во время доклада Полтавченко затронул вопрос экономического развития. Более того, он рассказал и о стадионе на Крестовском острове: Компетентные органы определят полную стоимость "Зенит-Арены".