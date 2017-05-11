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На Лоцманской прикрыли бордель с тремя путанами

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Полиция наведалась в притон, расположенный в нежилом помещении Адмиралтейского района, и застала там трех женщин, оказывающих интимные услуги за деньги.

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов прикрыли очередной публичный дом в Северной столице. Инцидент произошел в доме №20 на Лоцманской улице. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Когда стражи порядка прибыли на место, они застали в борделе трех жриц любви, которые оказывали интимные услуги за деньги. Спустя некоторое время женщин доставили в отделение полиции. Там на них составили административные протоколы.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Кроме того, разыскиваются лица, причастные к организации притона.  Также известно, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого, по всей видимости, станет администратор борделя.

Ранее мы сообщали, что на Победы закрыли бордель с одинокой проституткой и охранником.

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Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей

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