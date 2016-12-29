Педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу в Красногвардейском районе

В Северной столице взрослый мужчина надругался над девочкой. Полиция задержала злоумышленника.

Накануне, 12 января, 46-летняя жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы за помощью. Ее 13-летнюю дочь изнасиловал неизвестный. Инцидент произошел 5 декабря в одной из квартир дома на проспекте Наставников. Об этом сообщает МВД по Санкт-Петербургу.

На данный момент заведено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании школьницы. Вероятно, будет предъявлено обвинение. При каких обстоятельствах совершено преступление, и что подтолкнуло взрослого мужчину к такому злодеянию, предстоит понять следователям. В настоящее время выясняют детали случившегося. Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит тюремное заключение.

К сожалению, надругательства над детьми, причинение тяжкого вреда здоровью малолетним – не редкость. В декабре мы сообщали, что в Нижнем Новгороде старый извращенец надругался над дочерью своей знакомой. А 9 января обезумевшая мать из Воронежа налила в бутылочку трехмесячному сыну уксусную кислоту.

