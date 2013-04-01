В Нижнем Новгороде педофил надругался над дочерью своей знакомой

Мужчина изнасиловал девочку, которая младше его на 46 лет. Злоумышленник задержан.

Несколько дней назад в Нижнем Новгороде пожилой мужчина надругался над девочкой 13 лет. Инцидент произошел 17 декабря в Советском районе на улице Шишкова в одной из квартир. Мужчина пришел в гости к своей знакомой. Маленькая девочка находилась дома. Затем, спустя какое-то время, мужчина в возрасте изнасиловал ребенка. После собрался и ушел домой.



После случившегося девочка все рассказала своей матери. И женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Она написала заявление. В итоге, 59-летнего ранее не судимого жителя Нижнего Новгорода задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшем будущем будет решен вопрос о мере пресечения подозреваемого.

К сожалению, в последнее время участились случаи надругательства над детьми. Не так давно мы писали, что В Подмосковье изнасиловали маленьких девочек в лифтах.