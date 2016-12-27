Обезумевшая мать из Воронежа налила в бутылочку трехмесячному сыну уксусную кислоту

Младенец госпитализирован в больницу с химическими ожогами пищевода. Заведено уголовное дело.

На днях, 9 января, в одной из квартир Воронежской области молодая мама дала трехмесячному ребенку попробовать 70% уксусную кислоту. Женщина налила в детскую посуду вещество и отдала ее мальчику. Ребенок выпил содержимое бутылочки. Об этом инциденте узнали родственники. Они тут же спохватились и отвезли малыша в медучреждение. Врачи диагностировали у мальчика химический ожог пищевода. В данный момент ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь, он находится под наблюдением в больнице.

В отношении 24-летней горе-матери заведено уголовное дело. По какой причине женщина захотела отравить собственного ребенка, предстоит выяснить следователям. Предположительно, дамочка умышленно причинила тяжкий вред здоровью младенца. Правоохранителями изъят ряд улик: уксусная кислота и детская бутылочка. Уже назначены судебные физико-химические экспертизы. Женщина задержана, в ближайшее время ее начнут допрашивать. Если вина подозреваемой будет доказана, она может отправиться за решетку на 10 лет.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии накажут родителей, выбросивших новорожденного в мусорку. Инцидент произошел месяц назад. Женщина дома родила сына, а затем попросила мужа выкинуть незапланированного ребенка его в мусор.