В Удмуртии родителей, выбросивших новорожденного в мусорку, накажут

В Глазове компания молодых людей спасла от смерти младенца. Следователи завели уголовное дело и нашли родителей-извергов.

Недавно стало известно, что родителям малыша, оставленного в двадцатиградусный мороз на улице возле мусорных баков, предъявлено обвинение. Покушение на убийство новорожденного произошло 13 декабря 2016 года в Глазова Удмуртской Республики. Около 4 часов утра замерзающего мальчика нашел студент педагогического университета Павел Яскин. Компания молодых людей шла по улице Луначарского. Возле дома №8 ранним утром Павел услышал звук, доносившийся из пакета около баков. Когда он подошел к мусорке и открыл мешок, обнаружил младенца. Павел тут же вызвали спасательные службы. Пока ребята дожидались приезда медиков, они пытались отогреть малыша самостоятельно. Скорая прибыла быстро, новорожденного тут же госпитализировали с переохлаждением. По словам медиков, ребенок чудом выжил. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей.

Спустя некоторое время сотрудники полиции разыскали горе родителей. Как оказалось, они проживают на первом этаже дома, рядом с которым был найден новорожденный. О том, что малыш выжил, родители узнали из СМИ. По словам 33-летней матери, она хотела избавиться от собственного ребенка из-за страха потерять жилплощадь. У супругов уже есть двое детей 12 и 3 лет. Мать женщины, которая живет с ними, однажды пригрозила дочери, что если она родит третьего ребенка, выгонит ее с чадом на улицу. Это заявление и послужило причиной такого поступка. Женщина родила мальчика в туалете. Затем попросила своего 33-летнего мужа принести мусорный пакет, куда и положила младенца. После глава семейства вынес его на улицу. Конечно, спустя два часа его начала мучить совесть, и он хотел забрать сына домой, но испугался прибывших на место происшествия правоохранителей.

В данный момент, родителям малыша предъявлено обвинение. Отец заключен под стражу, а мать находится под домашним арестом. Расследование продолжается, следователи опрашивают свидетелей, назначены дополнительные судмедэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба СК по Удмуртской Республике.

Фотографии: оперативное видео Глазовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по УР