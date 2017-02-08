Голодные воришки украли грузовик с бананами по дороге из Петербурга в Москву

Груженый фруктами тяжеловоз пропал по дороге из морского порта Петербурга до поселка Малино в Московской области. Проводится проверка.

Во вторник, 7 февраля, в полицию Петербурга пришел предприниматель. 40-летний мужчина рассказал, что у него украли целый грузовик бананов. В автомобиль загрузили товар еще 1 февраля. На территории завода "Моргидрострой" в кузов машины поместили тысячу коробок с фруктами. Потом машину видели выезжающей из морского порта Петербурга.

После этого тяжеловоз должен был отправиться в подмосковный поселок Малино. Приехать в пункт назначения машина должна была еще 4 февраля. Однако до 7 числа так и не появилась. Поэтому предприниматель сделал вывод, что груз может быть похищен.

Не известно, где находится автомобиль и водитель. О том, выходит ли он на связь не сообщается. По факту загадочного случая проводится проверка.

Тяжеловозы с товарами клиентов время от времени пропадают. Например, в январе грузовик с металлоконструкциями таинственно исчез по пути из Петербурга в Череповец. Последний раз на связь водитель выходил с заправки на Мурманском шоссе.

Видео: Youtube / Сергей Сурской