Грузовик с металлоконструкциями таинственно исчез по пути из Петербурга в Череповец

Автомобиль МАЗ с 20 тоннами металлоконструкций выехал из Петербурга вечером 25 января. Но до сих пор товар не пришел по месту назначения. Водитель отключил телефон.

Полиции предстоят розыски загадочно исчезнувшего грузовика с 20 тоннами чужого товара. В среду, 25 января, в белый МАЗ загрузили металлоконструкции. Общая стоимость груза не называется. В четыре часа дня грузовик с 46-летним водителем из Северной Осетии за рулем отправился в Череповец.

Водитель вышел на связь с АЗС "Лукойл" на Мурманском шоссе в Разметелевской волости. А после этого пропал из доступа. Дозвониться до него не получалось, так как он выключил телефон. А отследить автомобиль также было невозможно – маячок системы ГЛОНАСС перестал работать. В место назначения грузовик с товаром до сих пор не пришел. Поэтому генеральный директор транспортной фирмы обратился в полицию.

В октябре прошлого года фура с алкоголем таинственно пропала по дороге из Петербурга на Урал. В тяжеловозе находилось товара на сумму больше 4,5 миллионов рублей. Когда заказчик не дождался своего груза, он позвонил в транспортную компанию. Вот только ему никто не ответил.

Видео: Youtube / AutoLike