ДТП В Ростове: полицейский УАЗ не поделил дорогу с Мерседесом

В результате аварии пострадал сотрудник полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сегодня, 3 февраля, в центре Ростова автомобиль бизнес-класса столкнулся с полицейским УАЗом. Инцидент произошел на перекрестке Большой Садовой и Газетного переулка. В результате аварии иномарка на скорости протаранила столб, а патрульную машину отбросило на середину дороги. Из-за этого ДТП было парализовано движение. На кадрах можно заметить, что обе машины получили серьезные повреждения. Также одному сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в ближайшую больницу с легкими повреждениями.

Известно, что правоохранители спешили на задание. На машине была включена мигалка. Кто нарушил правила дорожного движения, предстоит выяснить полицейским. В данный момент устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что по факту массового ДТП в Петербурге, в результате которого пострадали 9 человек, заведено уголовное дело.

Фотографии: группа вконтакте "Ростов-на-Дону"