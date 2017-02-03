По факту массового ДТП на Космонавтов, в результате которого пострадали 9 человек, заведено уголовное дело

Кадры жуткой утренней аварии с пострадавшими в Московском районе попали в сеть. Правоохранители начали проверку.

Сегодня, 3 февраля, около 07:20 на Космонавтов ПАЗ на большой скорости влетел в столб недалеко от остановки. В результате страшной аварии в больнице оказались 9 человек.

Известно, что на пересечении Типанова и Космонавтов, 45 столкнулись между собой легковушка и две маршрутки. Затем один из автобусов врезался в столб. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. В соцсети они написали, что недалеко от зебры с изуродованной передней частью стоит ПАЗ, на земле лежат люди. Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали пострадавших в ближайшую больницу. В данный момент три человека находятся в критическом состоянии, пять пострадавших получили повреждения средней тяжести. Ликвидировали последствия жуткого ДТП пятнадцать спасателей на трех машинах МЧС.

По факту крупной аварии возбуждено уголовное дело. Причина – оказание услуг, которые не отвечают требованием безопасности. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, выясняют детали случившегося. Уже назначены разнообразные экспертизы. Также ведется опрос свидетелей. Правоохранители планируют проверить организацию, занимающуюся перевозкой пассажиров.

Ранее мы сообщали, что видео: в жутком ДТП на Космонавтов маршрутка врезалась в столб

Фотографии и видео: spb_today