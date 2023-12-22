  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:16
136
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров назвал День Победы особым праздником

0 0

Он подчеркнул, что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда "нацизм снова поднимает голову".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал День Победы особым праздником. Об этом он рассказал в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании ведомства.

По словам Лаврова, День Победы сегодня имеет особое значение. Он подчеркнул, что Россия отмечает этот праздник в ситуации, когда "нацизм снова поднимает голову".

Потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами в очередной раз хотят нанести нашей стране стратегическое поражение.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Харьков сыграет не последнюю роль в создании демилитаризованной линии.

Видео: МИД России

Теги: день победы, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии