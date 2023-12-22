Сейчас специалисты занимаются ремонтом тротуаров.

В Калининском районе стартовал завершающий этап ремонта улицы Вавилова. На участке от Северного проспекта до проспекта Науки специалисты выполнили работы по фрезерованию изношенного покрытия, заменили бортовой камень, выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Сейчас специалисты занимаются ремонтом тротуаров. Им предстоит обустроить пешеходные переходы и тротуары, восстановить остановочные карманы и нанести разметку.

Специалисты уделили внимание качеству работ. На всех этапах они контролировали состав асфальтобетона, технологию укладки смеси, ее температуру и толщину готового покрытия.

Ранее мы писали, что реконструкция "Фрунзенской" стартует 1 июня.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга