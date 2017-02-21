Развратные танцы пышной стриптизерши из США стали хитом Интернета

Дамочка гордится своим размером Plus и не намерена оставлять любимое занятие, несмотря на издевки публики. Американка продолжает совершенствовать свое искусство исполнения эротических танцев на шесте.

Джейми Хайнс, 36-летняя жительница Иллинойса, то и дело радует своих подписчиков новыми сексуальными движениями. Женщина размера Plus уже 1,5 года занимается стриптизом и намерена продолжать обучения. Большая и позитивная Джейми постоянно заряжает своих поклонников положительными эмоциями.

Американка признается, что, несмотря на некоторые издевки со стороны публики, она не намерена останавливаться на достигнутом и бросать любимое занятие. К тому же, у нее есть весомая поддержка в лице подписчиков в инстаграм, которые радуются успехом Хайнс.

Уверенная в себе Джейми также заявила, что уже многое сделала. Она превратилась из человека, который ничего не мог, в того, кто способен поднять работать с собственным весом на шесте. Надо сказать, что женщина носит 52-54 размеры одежды на российский манер. Сначала она пробовала себя в эротическом бурлеске, но позже поняла, что шест ей нравится больше.

Ранее мы сообщали, что видео с толстым мальчиком, который взлетел, набрало 40 млн. просмотров.

Видео и фотографии: инстаграм, catsaremysuperpower