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Развратные танцы пышной стриптизерши из США стали хитом Интернета

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Дамочка гордится своим размером Plus и не намерена оставлять любимое занятие, несмотря на издевки публики. Американка продолжает совершенствовать свое искусство исполнения эротических танцев на шесте.

Джейми Хайнс, 36-летняя жительница Иллинойса, то и дело радует своих подписчиков новыми сексуальными движениями. Женщина размера Plus уже 1,5 года занимается стриптизом и намерена продолжать обучения. Большая и позитивная Джейми постоянно заряжает своих поклонников положительными эмоциями.

Plus-size танцовщица на шесте отказалась бросить занятия из-за издевок зрителей

Американка признается, что, несмотря на некоторые издевки со стороны публики, она не намерена останавливаться на достигнутом и бросать любимое занятие. К тому же, у нее есть весомая поддержка в лице подписчиков в инстаграм, которые радуются успехом Хайнс.

Plus-size танцовщица на шесте отказалась бросить занятия из-за издевок зрителей

Уверенная в себе Джейми также заявила, что уже многое сделала. Она превратилась из человека, который ничего не мог, в того, кто способен поднять работать с собственным весом на шесте. Надо сказать, что женщина носит 52-54 размеры одежды на российский манер. Сначала она пробовала себя в эротическом бурлеске, но позже поняла, что шест ей нравится больше.

Plus-size танцовщица на шесте отказалась бросить занятия из-за издевок зрителей

Ранее мы сообщали, что видео с толстым мальчиком, который взлетел, набрало 40 млн. просмотров.

Plus-size танцовщица на шесте отказалась бросить занятия из-за издевок зрителей

 Видео и фотографии: инстаграм, catsaremysuperpower

Теги: plus-size танцовщица на шесте отказалась бросить занятия из-за , появилось видео , пышечка стриптиз , стриптиз
Категории: Лента новостей Мировые новости

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