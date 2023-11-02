В Петербурге прошло заседание суда в стриптиз-клубе

Куйбышевский районный суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе, чтобы рассмотреть дело об незаконной перепланировке помещения.

Администрация Центрального района подала иск на собственников помещения площадью 142 квадратных метров, расположенного в одном из домов на улице Рубинштейна. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Акт проверки выявил, что в клубе была выполнена самовольная перепланировка и переустройство без получения разрешения.

Предписания о приведении помещений в прежнее состояние не были выполнены, поэтому истец обратился в суд. Решением суда ответчик должен привести планировку в прежний вид в течение трех месяцев и уплатить штраф в случае неисполнения решения.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался убить петербуржца из-за личных фото супруги.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга