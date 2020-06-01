Мужчина попытался убить петербуржца из-за личных фото супруги

Вынесен приговор по делу о покушении на убийство.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным суда,, что обвиняемый в январе у дома на Пулковском шоссе в ходе конфликта с мужчиной из-за ревности к своей супруге нанес колюще-режущим предметом не менее двух ударов в туловище, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Потерпевший выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Конфликт между мужчинами произошел по причине того, что потерпевший длительное время общался с супругой подсудимого и хотел выложить в Интернет видео и фото личного характера.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчине дали 9 лет строгого режима за убийство женщины на Ковалевской улице.

Фото: Piter.TV