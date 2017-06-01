В Петергофе установили новый фонтан, который может петь, танцевать и создавать туман

На Торговой площади в Петергофе открыли городской фонтан. Он может выпускать разнообразные струи под музыку, а также создавать туман.

В среду, 31 мая, в Петергофе открылся новый городской фонтан на Торговой площади. Конструкция позволяет создавать оригинальные водные шоу с разнообразными световыми и музыкальными эффектами. Оборудование позволяет создавать разнообразные струи: моноструйные кометы, пушистые белые столбы. Их высота может достигать 14 метров. Кроме того, 86 форсунок могут создать туман и "водный экран" - завеса воды, на которое можно проецировать лазерное шоу.

Оборудование фонтана не нужно убирать на время зимы, что упрощает его эксплуатацию. Фонтан построили при поддержке Сбербанка.

Видео: Instagram / irischka.v