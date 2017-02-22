В Петергофе сын избил мать сковородкой, требую денег

Жителя Петродворцового района задержали по подозрению в избиении своей матери. В качестве оружия мужчина использовал сковородку.

Во вторник, 21 февраля, в правоохранительные органы Северной столицы обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что за два дня до этого ее избил собственный сын. По словам заявительницы. 40-летний мужчина бил родительницу руками, а затем ударил сковородой по голове. Конфликт и драка между родственниками произошла из-за денег. Нигде официально не работающий сын требовал с матери-пенсионерки средства.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемого задержали служители закона по сообщению потерпевшей. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье разбой. Агрессивного сына отпустили на свободу под подписку о невыезде.

Накануне четыре женщины избили и похитили в Петербурге 18-летнюю девушку. Пострадавшая сообщила в полицию, что ее похитили, избивали и насильно удерживали в квартире на улице Кустодиева. Похитительницы украли свою жертву из ее дома. О мотивах преступниц девушка ничего сказать не смогла.