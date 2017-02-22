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Четыре женщины избили и похитили в Петербурге 18-летнюю девушку

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Похищенной юной девушке удалось сбежать

18-летняя девушка, жительница Петербурга, обратилась в полицию с заявлением о том, что ее пытались похитить, избивали и насильно удерживали в квартире на улице Кустодиева.

Как сообщила пострадавшая, накануне утром, во вторник, 21 февраля 2017 года, в ее квартиру, расположенную на улице Руставели, ворвались четыре малознакомые женщины, скрутили, избили и насильно отвезли на автомобиле в другое жилье, расположенное на улице Кустодиева.

Там, по словам 18-летней девушки, четыре женщины – некие Юлия, Светлана, Оксана и Виктория – в течение нескольких часов насильно удерживали девушку. Через шесть – шесть с половиной часов похищенной девушке удалось сбежать, воспользовавшись невнимательностью похитительниц.

После этого девушка пришла с заявлением в полицию. Предположить, чего от нее хотели похитительницы, девушка затруднилась.

Видео: архив 

Теги: калининский район , петербург , похищение , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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