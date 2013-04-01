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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 10:34
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Asyaromanenkova
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Смышленый наркодилер из Петербурга прятал почти полкило наркотиков в бизнес-центре

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В одном из складских помещений центра в Московском районе нашли 420 граммов наркотической травы.

В Московском районе поймали мужчину, который хранил крупную партию растительного наркотика. Подозреваемый оказался не так прост, и дурь хранил не у себя дома. В понедельник, 19 декабря, в Петербурге на одном из складских помещений бизнес-центра на Ново-Рыбинской улице нашли 420 граммов травки. Запасы дури хранил 24-летний местный житель.

Молодого мужчину удалось задержать. Проводятся необходимые проверки и экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Полиции предстоит узнать, откуда подозреваемый взял так много наркотиков. А также, что он собирался с ними делать. Сейчас предполагаемый наркодилер находится по стражей.

На прошлой неделе в одном из частных домов в Ленобласти накрыли производство наркотиков. Двое молодых людей изготавливали психотроп бежевого цвета с содержанием амфеиамина. В дачном домике кроме дури нашли ингредиенты и посуду для приготовления. Оба задержанных оказались ранее судимы.

Теги: бизнес-центр , задержание , наркотики , партия , полиция
Категории: Происшествия

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