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На Морском вокзале поймали молодого петербуржца с пакетиками кокаина

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Молодого человека задержали на территории Морского вокзала в Петербурге. При себе у него нашли два пакета с кокаином.

Правоохранительные органы Петербурга подозревают 27-летнего местного жителя в хранении наркотиков. Молодого человека задержали на Морском вокзале. При личном досмотре у него нашли два прозрачных пакета с подозрительным порошкообразным веществом белого цвета. Не особо таясь, подозреваемый хранил их в кармане одежды.

Загадочный порошок отправили экспертам. Те провели анализ и выяснили – в пакетиках 1,5 грамма кокаина. Полицейские завели уголовное дело в отношении петербуржца. В его действиях нашли состав незаконного хранения наркотических средств.

Сегодня также стало известно, что спецслужбы двух стран поймали в Петербурге наркодилера с пятью килограммами героина. Совместную операцию провели сотрудники правоохранительных органов из России и Таджикистана. Служители закона провели операцию по методу "контролируемой поставки". Груз везли из Афганистана через Таджикистан, а сотрудники полиции скрыто следили за ним.

Видео: Youtube / burovnn

Теги: задержание , кокаин , московский вокзал , наркотики , пакеты
Категории: Новости СПб

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