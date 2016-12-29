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Спецслужбы двух стран поймали в Петербурге наркодилера с пятью килограммами героина

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Сотрудники спецслужб России и Таджикистана провели совместную операцию по методу "контролируемой поставки" и задержали наркодилера.

В Северной столице поймали преступника с крупной партией наркотиков. Для его задержания спецслужбы России и Таджикистана разработали специальную схему. С гражданином России Шакиром Пилага Оглы Азамовым провернули операцию по методу "контролируемой поставки". При задержании у подозреваемого при себе было пять килограммов героина.

Глава пресс-центра таджикистанского Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Хушнуд Рахматуллаев отмечает РИА Новости, что Азамова считают главарем преступной группировки, которая занимается распространением наркотиков в Северной столице.

Изъятые у задержанного наркотики привезли из Афганистана. В Россию они попали через Таджикистан. Груз из соседней страны в РФ негласно сопровождали местные служители закона. А по прибытию произошло задержание, при помощи российских правоохранителей.

Следственное управление ГУВД Петербурга возбудило уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Полицейским предстоит выяснить и задержать остальных участников преступной группы.

Теги: героин , наркоконтроль , наркотики , спецоперация , таджикистан
Категории: Новости СПб

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