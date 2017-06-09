Студентам из Петербурга посоветовали не ходить на "провокационную" акцию Навального

Ректорат СЗГМУ им. Мечникова призвал студентов не поддаваться на провокации и не участвовать в антикоррупционной акции Навального. Будущим медикам предложили подумать, не нанесет ли участие в акции ущерб их будущему.

На официальном сейте Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова накануне Дня России, который отмечают 12 июня. Появилось необычное обращение к студентам. Будущих медиков призывают быть стойкими и не поддаваться на провокации.

В обращении говорится, что 12 июня пройдет мероприятия в поддержку президента России и укрепления демократии в России. Ректорат отмечает, что студенты – политически активные граждане. И они озадачены решением задач и "преодолением вызовов, стоящих перед страной".

При этом руководство вуза заявляет, что есть сторонники Алексея Навального, которые используют проблемы современного общества, чтобы планировать провокационные действия "посредством недовольства в студенческой среде". В том числе ректорат говорит о массовых беспорядках и нарушении общественного порядка.

- Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором Вы получаете знания, умения, навыки! Можно ли изменить жизнь в стране? Можно! Законным и демократическим путем! Упорной работой и учебой! Не поддавайтесь на провокации! Не допускайте беспорядков! – говорится к конце обращения.

Власти Петербурга не согласовали антикоррупционную акцию в Северной столице. Сторонники Навального заявили, что присоединятся к празднованию патриотического мероприятия на Марсовом поле. Ранее Piter.tv сообщал, что полиция Петербурга получила негласный указ препятствовать митингам во время Кубка Конфедераций.

Фото: скриншот сайта СЗГМУ им. Мечникова

Видео: ВКонтакте