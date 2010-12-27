Полиция Петербурга получила негласный указ препятствовать митингам во время Кубка Конфедераций

На время Кубка Конфедераций все протестные акции в Санкт-Петербурге окажутся под запретом.

Как стало известно Piter.TV, власти и правоохранители попытаются свести к минимуму протестную активность в Петербурге на время проведения Кубка Конфедераций. Силовики уже получили негласную инструкцию препятствовать проведению митингов и даже одиночных пикетов в Северной столице. По нашим данным, такие указания поступили в Петербург из федерального центра. В Москве хотят, чтобы выступления оппозиции и общественников не испортили информационный фон вокруг крупного спортивного турнира.

Несмотря на то, что Кубок Конфедераций стартует 17 июня, полиция начала выполнять предписание уже сейчас. Piter.TV известно, что представители правоохранительных органов связываются с общественниками, и рекомендуют им воздержаться от активных выступлений накануне Дня России 12 июня и Кубка Конфередаций. Людям объясняют, что до 2 июля им "все равно ничего не согласуют".

Эти сведения подтверждает информация, которая появилась несколько часов назад в группе защитников парка Малиновка. Активисты планировали выступить с акцией против решения депутатов ЗакСа касательно зеленой территории, однако после общения с силовиками отказались от этих планов. Общественники пояснили, что полиция в разговоре упоминала некое "поручение, спущенное сверху".