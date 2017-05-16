Со среды Петербург перейдет на периодическое протапливание

В полночь 17 мая Северная столица перейдет на периодическое протапливание. Батареи в домах больше не будут горячими постоянно.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению принял решение перевести город на периодическое протапливание. Со среды, 17 мая, батареи в домах больше не будут нагревать постоянно. Распоряжение об этом подписал председатель комитета Андрей Бондарчук.

Котельные переходят на сокращенную циркуляцию. Это позволяет сохранить комфортный уровень температуры в квартирах жителей города

В ГУП "ТЭК СПб" добавили, что школы, детские сады, больницы и другие социально значимые объекты до конца сезона будут отапливаться в полном режиме. Отопительный сезон завершится, как только среднесуточная температура воздуха составит десять градусов тепла.

Ранее Piter.tv сообщал, что отопительный сезон в Петербурге продлится до 23 мая. Специалисты отложили все назначенные на май проверки и тестирования теплосетей, так как холодная погода и снег не позволили рано закончить отопительный сезон.

Холодная погода мучила петербуржцев и гостей города с начала мая и почти до его середины. Но уже на прошлой неделе главный синоптик Петербурга сообщил, что можно убирать новогодние украшения и готовиться к весне.