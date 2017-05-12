Главный синоптик Петербурга: Можно убирать новогодние украшения и готовиться к весне

Александр Колесов пообещал петербуржцам, что уже совсем скоро в город придет настоящая весна. Он призвал убирать новогодние украшения и насладиться оставшимися двумя неделями перед летом.

Главный синоптик Северной столицы пообещал долгожданное потепление. По словам Александра Колесова уже на этих выходных горожан ждет потепление. Свой пост с хорошей новостью он снабдил фотографией окон, украшенных новогодними снежинками. При этом синоптик отметил, что уже можно убирать оставшиеся с зимы украшения и Дедов Морозов.

- У нас еще есть две недели весны, - оптимистично добавил Колесов на своей страничке в Facebook.

Как рассказал Колесов, следующая неделя начнется с прохлады и осадков. Однако к выходным погода наконец-то вернется к нормальной для этого времени года.

Сегодня Piter.tv сообщал, что отопительный сезон в Петербурге продлится до 23 мая. Эта мера стала необходимой из-за необычно холодной температуры воздуха. Кроме того, снег продолжает идти с неба уже несколько дней. Утром мы писали: Петербург ждет гололед и мокрый снег в пятницу.