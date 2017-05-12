Петербург ждет гололед и мокрый снег в пятницу

12 мая Северную столицу ожидают кратковременные осадки. Синоптики обещают, что местами в городе и области пройдет мокрый снег.

Погода в Петербурге продолжает преподносить суровые подарки горожанам и туристам. Пятница, 12 мая, не станет исключением в холодной череде дней. Синоптики обещают, что температура днем прогреется до 5-7 градусов выше нуля. Но по ощущениям температура будет куда ниже. А все из-за северо-западного и северного ветра, который днем разгонится до 5-10 метров в секунду.

Не добавят весеннего настроения и осадки. По прогнозам местами в Северной столице и области пройдет мокрый снег.

Ночью температура опустилась до -1. Из-за этого утром на мокрых участках дороги образовалась гололедица. Это привело к большому количеству мелких аварий. Автомобилистов просят соблюдать осторожность на дорогах. Особенно, если зимние шины уже сменили на летние.

После холодного апреля в Северную столицу пришел такой же май. накануне Piter.tv сообщал, что отопительный сезон в Петербурге продлили из-за майских холодов.