В Петербурге 19 апреля выпало 9 миллиметров снега

Высота снежного покрова станет известна утром 20 апреля.

На всей территории Петербурга 19 апреля выпал сильный снег. В центре города и Ломоносове – по 9 миллиметров, в Кронштадте и Лисьем Носу – по 7 миллиметров. Температура воздуха -2 градуса так и держится, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале.

По Ленобласти также сильный снег: от 6 до 12 миллиметров. Больше всего к концу дня отмечено в Сосново – 17 миллиметров осадков. Высота снежного покрова станет известна утром 20 апреля.

Циклон уже выходит своим центром на восток региона. Там, как и ожидалось, сегодня погоду формировал теплый его сектор. Столбики термометров показывают +2 градуса, идет дождь.

Снег продолжает идти на большой территории, в Луге сильный снег, в Новгородской области тоже. Так что на ночь еще его хватит. Основные итоги снегопада будем подводить завтра утром. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее на Piter.TV: в непогоду 19 апреля Пулково продолжает работу, возможны задержки наземного обслуживания.

Фото: Piter.TV