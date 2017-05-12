Отопительный сезон в Петербурге продлится до 23 мая

Теплоэнергетическая компания Северной столицы перенесла испытания на сетях и подготовку к новому отопительному сезону. Проверки начнутся после 23 мая, когда город перейдет на периодическое протапливание.

Из-за "майских морозов" в Петербурге продлили отопительный сезон. Батареи останутся горячими до 23 мая. Об изменениях сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК". По старому графику, еще 11 мая должны были начаться гидравлические испытания. А с 15 мая начались бы планово-профилактические работы. Как ранее сообщал Piter.tv, Петербург перейдет на периодическое протапливание с 15 мая. Однако холодная погода внесла коррективы в эти планы.

В компании надеются, что к 23 мая отопительный сезон закончится. После этого начнутся все работы для подготовки к новому отопительному сезону. Кроме того, "ТЭК СПб" разрабатывает новый график отключения горячей воды. Ведь из-за холода на улице горожан не могут оставить без горячих батарей и теплой воды. Новое расписание отключения еще не готово.

Северная столица не радует горожан и гостей хорошей погодой. В городе низкая температура по ночам. Петербург ждет гололед и мокрый снег в пятницу, стало известно ранее. Из-за обледенения дорог участилось число аварий. Ведь большинство водителей перешли на летнюю резину и совсем не были готовы к возвращению зимы.