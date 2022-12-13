  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге завершился отопительный сезон
Сегодня, 8:35
176
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге завершился отопительный сезон

0 0

Этой весной периодически будут включать батареи, чтобы отключение происходило постепенно.

Сегодня ночью, 11 мая, в Петербурге завершился сезон отопления. Распоряжение об окончании периода работы теплосетей подписали в правительство города.

Этой весной периодически будут включать батареи, чтобы отключение происходило постепенно. Теплоснабжающие организации проведут ремонтно-профилактические работы и испытания до начала осени. 

Сотрудники "Теплосети" с мая по июль проверят 28 тепломагистралей в 11 районах Северной столицы и Ленобласти. 

Ранее на Piter.tv: мужчина силой отобрал кольцо у инвалида в Пулковском парке.

Фото: Pxhere

Теги: батареи, отопление, тепло
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии