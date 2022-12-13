В Петербурге завершился отопительный сезон

Этой весной периодически будут включать батареи, чтобы отключение происходило постепенно.

Сегодня ночью, 11 мая, в Петербурге завершился сезон отопления. Распоряжение об окончании периода работы теплосетей подписали в правительство города.

Этой весной периодически будут включать батареи, чтобы отключение происходило постепенно. Теплоснабжающие организации проведут ремонтно-профилактические работы и испытания до начала осени.

Сотрудники "Теплосети" с мая по июль проверят 28 тепломагистралей в 11 районах Северной столицы и Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: мужчина силой отобрал кольцо у инвалида в Пулковском парке.

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