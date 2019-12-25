Компания повысит показатель с 72-75 до 80-83 градусов.

В "Теплосети Санкт-Петербурга" приняли решение повысить температуру отопления в многоквартирных домов в связи с грядущим похолоданием. Как отметила пресс-служба компании, меры примут заблаговременно с учётом прогнозов синоптиков.

Напомним, что в ближайшее время температура в городе ночью опустится до -4 градусов. В связи с этим, магистральные теплосети увеличат показатели с 72-75 до 80-83 градусов.

"Теплосеть" отметила, что при возникновении проблем с отоплением горожанам необходимо обращаться к своей УКРАИНЫ для починки внутридомовой системы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге смогут выбирать до 10 почётных граждан.

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