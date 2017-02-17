В Пушкине пенсионер избил соседку молотком, а потом попытался зарезать себя

Мужчина из города Пушкина напал на свою соседку и избил ее молотком. После этого он решил зарезать себя и ударил ножом в шею.

Утром в четверг, 16 февраля, в парадной дома в городе Пушкине произошла настоящая трагедия. 72-летний мужчина поругался со своей 52-летней соседкой. Разозлившись, мужчина около половины одиннадцатого напал на женщину с молотком. Он нанес несколько ударов.

Увидев результате своих действий мужчина, видимо, решил что-то сделать с собой. В результате он взял нож и ударил себя в шею.

Женщину отвезли в больницу в тяжелом состоянии. У нее закрытая черепно-мозговая травма. Агрессивный пенсионер тоже попал в госпиталь. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, пенсионеру не отделаться от наказания.